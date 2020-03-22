СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 13 тисяч, інфіковані - 307,2 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Водночас одужали від хвороби 92 378 осіб. Зокрема, в Китаї налічується 81 348 інфікованих коронавірусом COVID-19, померло 3 261 особа.

В Італії зафіксовано 53 578 випадків зараження, а кількість жертв вже досягла 4825 осіб. В Ірані вже інфіковані 20 610 осіб, кількість летальних випадків становить 1 556.

В Іспанії заразилися коронавірусом 25 469 осіб, померли 1 381.

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Щодо інших країн Європи, то кількість заражених в Німеччині досягла 22 364 осіб, померли - 84; Франції - 14 485, померли - 56; Швейцарії - 6 652, померли - 80; Великій Британії - 5 067, померли - 233; Норвегії - 1 781, померли - 7; Нідерландах - 2 468, померли - 136; Австрії - 3021, померли - 8.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Китаї діагностували 46 нових випадків зараження коронавірусом всередині країни, 45 хворих прибули з-за кордону, - Держкомздоров’я КНР

Кількість заражених в США збільшилася до 2 6747, померли - 340.

У Південній Кореї - 8 897, померли - 102.

В Україні інфіковані 47 осіб. Три випадки призвели до летального результату.