В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Гордон".

В інтерв'ю TPI, яке вийшло 20 березня, він закликав не порівнювати кількість хворих і загиблих від коронавірусної інфекції в Китаї та Італії (19 березня Італія випередила Китай за рівнем смертності).



Якщо порівнювати смертність в Італії й Китаї, здається, що показники в Італії зашкалюють, але якщо порівнювати Ломбардію і Хубей (регіони, які опинилися в епіцентрі спалаху у двох країнах), то виявиться, що в Китаї епідемія охопила територію, де проживає 60 млн жителів, "а це означає, що епіцентр епідемічного спалаху настільки ж великий, як і в Ломбардії, і що співвідношення і динаміка приблизно однакові", сказав професор.



За його словами, перша причина високої смертності в Італії – середній вік населення країни, а отже, і середній вік пацієнтів. Друга – підхід до фіксації причин смерті.



За даними американської некомерційної організації "Довідкове бюро населення", Італія посідає друге місце у світі після Японії за середнім віком жителів країни. Із 60,34 млн осіб 22,8% (або 13,76 млн) – люди віком від 65 років (Україна за цим показником на 32-му місці).



Річкарді розповів, що середній вік пацієнтів із коронавірусом в Італії – 63 роки, у китайському місті Ухань, звідки почалося поширення інфекції, – 46 років. Коли пацієнти переважно літні, "ви маєте небезпечніші наслідки з погляду прогнозу", зазначив він.

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В Італії "дуже щедро" приписують безпосередню причину смерті коронавірусу, сказав експерт, але лише в невеликій кількості випадків вірус був прямою причиною смерті. "Хоча він, безумовно, призвів до погіршення стану", – підкреслив професор.



У коментарі The Telegraph Річкарді уточнив: в Італії вважають, що всі люди з коронавірусом, які помирають у лікарнях, помирають від коронавірусу, але, за даними Національного інституту здоров'я (ISS), тільки для 12% померлих коронавірус був прямою причиною смерті, в інших пацієнтів було принаймні одне супутнє захворювання.



Станом на вечір 20 березня (статистика за 21 березня буде після 19.00), за офіційними даними, в Італії зареєстровано 47 021 випадок інфікування коронавірусом, 4 032 із них закінчилися летально

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у грудні 2019 року в Ухані. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Університету Джона Гопкінса, до вечора 21 березня у світі зареєстровано 287 239 інфікованих, 11 921 людина померла.



Італія посідає перше місце у світі за темпами поширення коронавірусу, перше місце за кількістю померлих і друге місце за кількістю заражених (після Китаю).

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З 11 березня в Італії діють суворі карантинні заходи. Влада закрила всі навчальні заклади, магазини (крім продуктових та аптек), а також бари і ресторани, заборонила масові зібрання, скасувала спортивні заходи. Обмеження триватимуть щонайменше до 25 березня.



