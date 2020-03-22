З учорашнього вечора на Львівщині госпіталізовано понад 20 осіб із підозрою на коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

"Пацієнти з міста Львова, Дрогобицького, та Стрийського, Кам’янка-Бузького районів, Тернопільської та Рівненської областей. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 53 особи. На самоізоляції - 30 осіб. За увесь час виписано - 11 пацієнтів.

Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 94 особи. За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 4 результати тестів - негативні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 84 особи. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

В Україні інфіковані 47 осіб. Три випадки призвели до летального результату.