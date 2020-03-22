Глава ОП Єрмак витратив на придбання автомобіля Mercedes 3,2 млн грн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані він вніс 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій

Єрмак також витратив на оплату послуг при придбанні автомобіля 106 тис. 752 грн, та на оплату збору під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн.

Загалом, на покупку автомобіля глава ОП витратив 3 млн 203 тис. 393 грн.

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Як повідомлялося, згідно з поданою 14 лютого декларацією, Єрмак в 2019 році отримав 255 тис. 859 грн доходу від підприємницької діяльності, за основним місцем роботи в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія" і ТОВ "Міжнародна правнича компанія", де є директором.

Глава ОП зберігає готівкою $347 тис. і EUR50 тис. У нього розміщено 26 тис. 803 грн в "ОТП Банку". Він позичив у минулому році 1 млн 380 тис. 660 грн, в належному йому ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп", яке з 2016 року має перед Єрмаком дві заборгованості за договорами на 4,98 млн грн і 3 млн 334 тис. 218 грн. У 2006 році він взяв кредит в "Альфа-Банку" на 1 млн 262,5 тис. грн.

З 2005 року Єрмак володіє квартирою в Києві площею 107,8 кв. м, вартість якої на момент придбання становила 3 млн 535 тис грн. З серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, який не перебуває у його власності.

У 2019-му йому належали частки в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія", декількох компаніях, які займаються розповсюдженням і виробництвом кіно- і відеофільмів, ТВ-програм, фармацевтикою, виробництвом та оптовою торгівлею комп'ютерами та периферійним обладнанням.

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