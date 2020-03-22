Глава РПЦ Кирило затвердив текст спеціальної молитви проти коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Znak з посиланням пресслужбу патріарха.

"Ми закликаємо до стриманості, збереження тверезодумання і молитовного спокою, звертаємо увагу на те, що вірянину не слід піддаватися паніці і страхам, пов'язаних з поширенням неперевіреної інформації про інфекцію. Разом з тим, неприпустимо легковажно ставитися до коронавірусної інфекції, нехтувати лікарськими приписами, ігнорувати профілактичні заходи, наражаючи на небезпеку зараження себе та оточуючих", - йдеться в заяві Священного Синоду.

Священний Синод закликав архіпастирів, пастирів, чернецтво і мирян РПЦ "до посиленої молитви про подолання хвороби і про дарування сил борються з нею лікарям". Також 17 березня було затверджено інструкцію для настоятелів приходів для боротьби з коронавірусом.

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Нагадаємо, загальна кількість заражених коронавірусом у Росії досягла 306 осіб. Під медичним наглядом в цілому по Росії перебуває 82 тис. 439 осіб.

У світі COVID-19 заразилися 307,2 тис. осіб, від захворювання померло понад 13 тис. пацієнтів.