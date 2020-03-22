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22.03.20 10:39

На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ

В Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в фейсбуці.

"Станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
Київська область - 4 випадки
Донецька область - 1 випадок
Дніпропетровська область - 2 випадки
Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)
Львівська область -1 випадок
Тернопільська область - 1 випадок
м. Київ - 9 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 81 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19", - повідомили в пресслужбі МОЗ.

На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ 01

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