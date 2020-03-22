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22.03.20 11:18

Кабмін купує 140 штук сувенірного "Скіфського золота" за 199 тис. грн і запонки за 43 тис. грн: "Як думаєте, це треба зараз?"

Під час кризи, що насувається на Україну, Кабінет Міністрів України купує 140 штук сувенірних наборів "Скіфське золото" за 199 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці  пише Іван Лахтіонов, проєктний менеджер Transparency International, координатор DoZorro.

"Ось ви всі нападали на Олексія Гончарука, який презентацію робив за 84 тис. грн.

Зараз він не при справах, а Кабінет Міністрів України купує:

- сувенірне "Скіфське золото" - 140 шт. за 199 тис. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001266-b#tender
і
- комплекти запонок в футлярі - 100 шт. за 43 тис. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender

https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender

Як думаєте, це треба зараз?"

Кабмін купує 140 штук сувенірного Скіфського золота за 199 тис. грн і запонки за 43 тис. грн: Як думаєте, це треба зараз? 01
Кабмін купує 140 штук сувенірного Скіфського золота за 199 тис. грн і запонки за 43 тис. грн: Як думаєте, це треба зараз? 02

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