Кабмін купує 140 штук сувенірного "Скіфського золота" за 199 тис. грн і запонки за 43 тис. грн: "Як думаєте, це треба зараз?"

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише Іван Лахтіонов, проєктний менеджер Transparency International, координатор DoZorro.

"Ось ви всі нападали на Олексія Гончарука, який презентацію робив за 84 тис. грн.

Зараз він не при справах, а Кабінет Міністрів України купує:

- сувенірне "Скіфське золото" - 140 шт. за 199 тис. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001266-b#tender

і

- комплекти запонок в футлярі - 100 шт. за 43 тис. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender

https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender

Як думаєте, це треба зараз?"





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