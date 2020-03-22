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22.03.20 13:05

СБУ під час карантину проводить тендер на закупівлю 41 автомобіля на 24,5 млн грн, а Нацполіція оголосила про закупівлю 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовський

Служба безпеки України зараз під час карантину проводить тендер на закупівлю 33 автомобілів Toyota Corolla і 8 машин Volkswagen T6 Kombi з очікуваною вартістю 24,5 млн грн. А Національна поліція оголосила про закупівлю 631 різних автомобілів (включаючи 600 кросоверів) на загальну суму 275,9 млн грн.

СБУ під час карантину проводить тендер на закупівлю 41 автомобіля на 24,5 млн грн, а Нацполіція оголосила про закупівлю 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовський

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав засновник і глава групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський на сторінці в фейсбуці. Публікуємо його текст повністю.

"З грошима у більшості людей і з обором всього бізнесу зараз повна ж ...

Але при цьому ми продовжуємо платити податки державі. А чи так у неї все погано? Начебто в держбюджеті невиконання дохідної частини ще до карантину було страхітливим, і не складно здогадатися, що зараз все просто посиплеться. При цьому витрати на медицину, які раніше виділялися за залишковим принципом, незважаючи ні на що просто зобов'язані різко зрости! І всі можливі засоби, з таким трудом зібрані платниками податків, повинні бути кинуті на закупівлю обладнання для вентиляції легенів і всього іншого, що буде рятувати людей з ускладненнями від коронавірусу і на засоби захисту медиків, які ризикують собою!

Але що ми спостерігали днями? Ось як можна Секретаріату Кабміну поєднати дружбу з мізками і закупівлю на ЦЬОМУ тижні такої "гостро необхідної" продукції як "100 комплектів запонок в футлярі" або 140 комплектів сувенірного "Скіфського золота" за 199 тисяч гривень? Причому швиденько і тендер провели, і того ж дня договір з постачальником підписали! Побачив цю новину в стрічці у Івана Лахтіонова і зрозумів, що навіть якщо навколо пожежа, криза, вірус і тьма єгипетська, можна умудрятися безтурботно на все забити і продовжувати жити колишнім повноцінним життям, коли зарплата регулярно капає і на закупівлі дивись чого перепаде ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін купує 140 штук сувенірного "Скіфського золота" за 199 тис. грн і запонки за 43 тис. грн: "Як думаєте, це треба зараз?"

Але це все ще дрібниці в порівнянні з закупівлями СБУ і МВС під час карантину. СБУ проводить тендер на закупівлю 33 автомобілів Toyota Corolla і 8 машин Volkswagen T6 Kombi з очікуваною вартістю 24,5 млн грн. А Національна поліція спокійно оголосила про закупівлю 631 різних автомобілів (включаючи 600 кросоверів) на загальну суму 275,9 млн грн.

Я не особливо розумію процедури, згідно з якими влада визначає пріоритети під час надзвичайних ситуацій, війн і природних катаклізмів. Але повинен бути як мінімум один пріоритет - здорового глузду! А хто цього не розуміє - першим на скорочення, які неминуче почнуться не тільки в бізнесі і промисловості, але і держапараті ... "

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СБУ під час карантину проводить тендер на закупівлю 41 автомобіля на 24,5 млн грн, а Нацполіція оголосила про закупівлю 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовський 01

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