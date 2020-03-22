СБУ під час карантину проводить тендер на закупівлю 41 автомобіля на 24,5 млн грн, а Нацполіція оголосила про закупівлю 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовський

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав засновник і глава групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський на сторінці в фейсбуці. Публікуємо його текст повністю.

"З грошима у більшості людей і з обором всього бізнесу зараз повна ж ...

Але при цьому ми продовжуємо платити податки державі. А чи так у неї все погано? Начебто в держбюджеті невиконання дохідної частини ще до карантину було страхітливим, і не складно здогадатися, що зараз все просто посиплеться. При цьому витрати на медицину, які раніше виділялися за залишковим принципом, незважаючи ні на що просто зобов'язані різко зрости! І всі можливі засоби, з таким трудом зібрані платниками податків, повинні бути кинуті на закупівлю обладнання для вентиляції легенів і всього іншого, що буде рятувати людей з ускладненнями від коронавірусу і на засоби захисту медиків, які ризикують собою!

Але що ми спостерігали днями? Ось як можна Секретаріату Кабміну поєднати дружбу з мізками і закупівлю на ЦЬОМУ тижні такої "гостро необхідної" продукції як "100 комплектів запонок в футлярі" або 140 комплектів сувенірного "Скіфського золота" за 199 тисяч гривень? Причому швиденько і тендер провели, і того ж дня договір з постачальником підписали! Побачив цю новину в стрічці у Івана Лахтіонова і зрозумів, що навіть якщо навколо пожежа, криза, вірус і тьма єгипетська, можна умудрятися безтурботно на все забити і продовжувати жити колишнім повноцінним життям, коли зарплата регулярно капає і на закупівлі дивись чого перепаде ...

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Але це все ще дрібниці в порівнянні з закупівлями СБУ і МВС під час карантину. СБУ проводить тендер на закупівлю 33 автомобілів Toyota Corolla і 8 машин Volkswagen T6 Kombi з очікуваною вартістю 24,5 млн грн. А Національна поліція спокійно оголосила про закупівлю 631 різних автомобілів (включаючи 600 кросоверів) на загальну суму 275,9 млн грн.

Я не особливо розумію процедури, згідно з якими влада визначає пріоритети під час надзвичайних ситуацій, війн і природних катаклізмів. Але повинен бути як мінімум один пріоритет - здорового глузду! А хто цього не розуміє - першим на скорочення, які неминуче почнуться не тільки в бізнесі і промисловості, але і держапараті ... "

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