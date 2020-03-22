ООН і ВООЗ розробляють для України два плани допомоги в боротьбі з COVID-19 із бюджетом близько $58 млн, - Кислиця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Фактично, зараз усі держави орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка говорить, що для стримування коронавірусу потрібно: а) обмінюватися інформацією; б) нарощувати об’єми тестування інфікованих для розуміння загальної епідеміологічної ситуації; в) ізолювати тих, з ким контактував хворий; г) об’єднати зусилля держави і населення, оскільки це проблема має вже не тільки медичний характер, але й соціально-економічний. Якщо йдеться про конкретну підтримку, то зараз спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ для України розробляється два плани допомоги з бюджетом близько $38 млн та $20 млн.

Перший план передбачає допомогу в закупівлі ліків й обладнання, посилення координації на місцях та забезпечення фахового аналізу ситуації в країні.

Другий план буде спрямований на підтримку українців, які проживають на сході України", - каже він.

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"В умовах загострення епідем-кризи ми не можемо забувати за верстви населення, які є найбільш уразливими. Якщо хтось не знає, на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України розміром близько $162 млн. Розуміючи, що потреби зараз зростатимуть, ми плануємо залучити ще $20 млн на боротьбу з поширенням COVID-19", - зазначив Кислиця.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на ранок 22 березня зафіксовані 47 випадків коронавірусу, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав.