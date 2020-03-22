Опубліковано довідник із лікування Covid-19 від китайських лікарів: що потрібно знати про коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Під час боротьби з епідемією дуже важливо, щоб і лікарі, і громадяни були максимально добре проінформовані про те, чим є вірус, які його симптоми, як з ним потрібно боротися", - написав він.

Геращенко зазначив, що Фонд китайського мільярдера Джека Ма організував видання та переклад методичних рекомендацій у боротьбі з вірусом COVID-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян.

За посиланням, кожен може завантажити 69-сторінковий довідник з протидії та лікування коронавірусу.

(https://drive.google.com/file/d/1uwJzPpM0WBtCdIxGSQFuKES71RZqFV0C/view?fbclid=IwAR2715Ce1r8sohgbv914xOYhl3r7ZL2svFkUYyEr1PAQWf8rp5CU8m1_0ic).

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"Попереджаю, що цей документ не є офіційним документом, схваленим МОЗ України. Але вважаю цю систематизовану і детальну інформацію важливою для всіх, хто має боротися з вірусом як в лікарнях, так і в умовах самоізоляції", - додав він.

Довідник доступний російською мовою.