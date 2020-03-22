20% медперсоналу в Італії заразилися Covid-19, - ООН

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй в своєму твіттері.

"У глобальному масштабі жінки становлять 70 відсотків усіх працівників сектору охорони здоров'я. В умовах пандемії жінки перебувають на передньому краї боротьби з Covid-19 і на їхні плечі лягає головний тягар реагування на поширювану кризу", - наголошується в повідомленні.

В Італії, де вже не вперше зафіксували рекордну смертність, загинули 4 032 людини, а загалом вірус підхопили 47 тисяч людей. В рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 в Італії вирішили припинити всю виробничу діяльність, крім найнеобхіднішого.





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