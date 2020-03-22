У затвердженому урядом переліку закуповуваних ліків немає жодного препарату з рекомендованих лікарями Китаю, Франції, США, - Степанов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексгубернатор Одеської області Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ. Наводимо його пост повністю.

"Переглянув затверджений урядом перелік ліків.

https://www.kmu.gov.ua/…/deyaki-pitannya-zakupivli-tovariv-…

Якщо чесно, в шоці. Реально страшно.

Взяти і наплювати на всі рекомендації практичних лікарів Китаю, Франції, США ... Тих людей, які вже зіткнулися з цією бідою.

Жоден ! з рекомендованих ними препаратів до цього переліку не увійшов. ЖОДЕН.

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Хлопці, виходьте з анабіозу. Україна вже перебуває в епіцентрі катастрофи. Вірус поширюється блискавично. А незнання реальної української статистики на сьогодні - так це самообман. Це як закрити очі і думати, що тебе ніхто не бачить.

Карантин - тільки на папері. Лікарі тримаються на ентузіазмі і почуття обов'язку. Працюють в період страшної епідемії на ту ж жебрацьку зарплату, що і раніше. Ми не забезпечили їх навіть засобами захисту і незабаром ризикуємо почати їх втрачати.

Що можемо зробити, виходячи з тієї ситуації, яка вже, на жаль, склалася. Вивчити тактики лікування інших країн і вжити відповідних організаційних заходів:

1. Щоб якомога менше заражених потребувало ШВЛ;

2. Щоб люди, яким допомогти без ШВЛ неможливо, перебували на апараті якомога менше.

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Для цього необхідно дотримуватись рекомендацій, які дає практична медицина в боротьбі з коронавіруссом, і наситити наші лікарні такими лікарськими препаратами: "Плаквеніл", "Лопінавір"/ "Ритонавір", "Арбідол", "Хлорохін" та іншими. Затвердити перелік потрібно, звичайно ж, з провідними вірусологами.

Далі. Запрошуємо найбільших імпортерів лікарських препаратів і обговорюємо з ними варіант найшвидшої поставки цих ліків у Україну. Але це той випадок, коли не можна займатися аматорством. Імпортери повинні бути "з гарантією якості".

Терміново необхідно прийняти розпорядження Кабміну про затвердження цього переліку препаратів і виділити на нього гроші.

Важливо зараз підключити всі дипломатичні канали, щоб допомогти імпортерам привезти нам ці ліки як можна швидше.

Більшість з цих препаратів або не зареєстровані в Україні, або термін реєстрації вже закінчується. Це не повинно нікого зупиняти. У нас є закон "Про лікарські засоби". Стаття 17 регламентує ввезення в країну препаратів - там є пункт, який говорить, що в разі спалахів епідемій це можливо і без реєстрації.

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Все це потрібно і можливо зробити в найкоротші терміни. Не за тиждень-два, а за кілька днів.

Починати потрібно вже сьогодні, 22 березня. Інакше вийде як з ШВЛ.

Розпочнеться ажіотаж, і Україна залишиться ні з чим, лікарі - один на один зі страшним ворогом, а хворі без шансу вижити.

P.S: на фото - момент вивезення тіл померлих від коронавірусу людей з Бергамо в інші італійські міста. Місцевий крематорій перестав справлятися ...