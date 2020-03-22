Зараз ми всі потенційно інфіковані, - головний санлікар Ляшко пояснив, навіщо носити маску

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час сьогоднішнього брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо говорити ті речі, про які говорили раніше. Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, які передаються повітряним шляхом.Водночас, коли вводиться карантин на якийсь час, ми всі з вами стаємо потенційно інфікованими. Тому коли вас просять одягати медичну маску під час входу в транспорт або громадські будівлі, це свідчить тільки про одне - що цим ми зараз не захищаємо вас, а захищаємо від вас людей, які є в приміщенні. Тому, одягаючи маску в конкретний момент, ми зменшуємо можливість інфікування людей, які працюють в держструктурах і зобов'язані виходити на роботу, для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашої країни", - сказав він.

За його словами, одягати маску сьогодні - це питання того, що ми зменшуємо відстань, на яку ми можемо поширювати збудника цього інфекційного захворювання.

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Також він додав, що респіратори рекомендується використовувати медикам тільки при контакті з хворим короновірусом, особливо коли він у реанімації, коли проводяться певні процедури, які передбачають виділення великої кількості біологічної рідини.