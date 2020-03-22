Поліція перевірятиме самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це під час брифінгу в неділю розповів заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вчора ми вчергове змінили правила перетину державного кордону для людей, які будуть повертатися в Україну з визначених хабів в аеропортах за межами України.

Перший літак вчора приземлився з Іспанії, 215 пасажирів, всі вони були протестовані експрес-тестами. Всі вони підписали згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів.

Ми в МОЗ постановою головного державного санітарного лікаря підписання такої згоди про самоізоляцію та видачу пам'ятки про самоізоляцію зробили обов'язковим протиепідемічним заходом.

Всі ці документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи разом з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожний контакт і кожну згоду про самоізоляцію і, в разі порушення підписаної згоди, будемо ініціювати притягнення цих людей до адміністративної відповідальності".