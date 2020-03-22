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22.03.20 14:26

Митниця опублікувала перелік ліків і медобладнання, які будуть ввозити в Україну без мита і ПДВ. СПИСОК

Кабінет Міністрів України затвердив список лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом COVID-19, які будуть ввозити в Україну без мита і податку на додану вартість.

Митниця опублікувала перелік ліків і медобладнання, які будуть ввозити в Україну без мита і ПДВ. СПИСОК

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці митної служби у фейсбуці.

До цього переліку входять:

тести для діагностики Covid-19
апарати штучної вентиляції легенів
фібробронхоскопи
дозатори кисню з зволожувачами
рентгенівські пересувні апарати
парацетамол
інсулін
лідокаїн
фуросемід
дезінфекційні засоби
респіратори
ларингоскопи
шприци
каталки
антисептики на хлоргексидин
етанолові розчини
Назви лікарських засобів наведені згідно з міжнародними непатентованими найменуванням.

З повним переліком можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3dntrHo

Зміни набувають чинності з моменту опублікування в "Урядовому кур'єрі" і протягом 3 місяців.

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