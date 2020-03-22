Митниця опублікувала перелік ліків і медобладнання, які будуть ввозити в Україну без мита і ПДВ. СПИСОК

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці митної служби у фейсбуці.
До цього переліку входять:
тести для діагностики Covid-19
апарати штучної вентиляції легенів
фібробронхоскопи
дозатори кисню з зволожувачами
рентгенівські пересувні апарати
парацетамол
інсулін
лідокаїн
фуросемід
дезінфекційні засоби
респіратори
ларингоскопи
шприци
каталки
антисептики на хлоргексидин
етанолові розчини
Назви лікарських засобів наведені згідно з міжнародними непатентованими найменуванням.
З повним переліком можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3dntrHo
Зміни набувають чинності з моменту опублікування в "Урядовому кур'єрі" і протягом 3 місяців.