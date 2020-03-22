Митниця опублікувала перелік ліків і медобладнання, які будуть ввозити в Україну без мита і ПДВ. СПИСОК

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці митної служби у фейсбуці.

До цього переліку входять:

тести для діагностики Covid-19

апарати штучної вентиляції легенів

фібробронхоскопи

дозатори кисню з зволожувачами

рентгенівські пересувні апарати

парацетамол

інсулін

лідокаїн

фуросемід

дезінфекційні засоби

респіратори

ларингоскопи

шприци

каталки

антисептики на хлоргексидин

етанолові розчини

Назви лікарських засобів наведені згідно з міжнародними непатентованими найменуванням.

З повним переліком можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3dntrHo

Зміни набувають чинності з моменту опублікування в "Урядовому кур'єрі" і протягом 3 місяців.

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