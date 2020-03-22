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22.03.20 14:57

Сінгапур забороняє транзит і в'їзд у країну за короткостроковими візами. МЗС просить українців поквапитися із поверненням

З 23 березня уряд Сінгапуру забороняє транзит і в'їзд в країну за короткостроковими візами через підвищений ризик ввезення коронавірусу.

Сінгапур забороняє транзит і в'їзд у країну за короткостроковими візами. МЗС просить українців поквапитися із поверненням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України в фейсбуці.

"23 березня 2020 року о 23:59 (за місцевим часом) Уряд Сінгапуру забороняє транзит та в'їзд до країни за короткостроковими візами через підвищений ризик ввезення вірусу COVID-19. Детальніше за посиланням: https://bit.ly/2UqxMAF
 Якщо ви перебуваєте в Сінгапурі чи плануєте летіти транзитом через Сінгапур, будь ласка, скористайтесь можливістю виїхати у наступну добу. Не зволікайте з поверненням, адже непереборні обставини пандемії щохвилини скорочують можливості будь-якого пасажирського сполучення", - сказано в повідомленні.

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Сінгапур забороняє транзит і вїзд у країну за короткостроковими візами. МЗС просить українців поквапитися із поверненням 01

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