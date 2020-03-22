ЦГЗ передчасно оголосив про одужання 8 осіб від коронавірусу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у повідомленні ЦГЗ у фейсбуці 22 березня з'явилася інформація про те, що кількість пацієнтів, що вилікувалися від коронавірусу, в Україні досягла восьми осіб.

"Від COVID-19 в Україні одужали вже 8 осіб", - було сказано в повідомленні.

Однак через деякий час в МОЗ це спростували. Як виявилося, у 8 осіб була підозра на COVID-19, яке зняли за результатами повторних тестів.

"Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторних тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що більшість людей, які страждають на новий коронавірус, переносять його, як звичайну ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.

"Щотижня в Україні реєструється понад 200 тис. випадків ГРВІ та грипу. Тож, якщо ви відчуваєте симптоми респіраторної інфекції, ймовірність того, що у вас звичайна ГРВІ, значно вища.



Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті.



Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються краплинним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть такі заходи як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід у згин ліктя або в одноразову серветку, яку слід негайно викинути у закритий смітник.



Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.

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Передбачається, що інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити від 2 до 2,5 осіб, — це більше, порівняно з грипом. Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні та специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.



Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою.



Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.



Відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо сезонного.



Незважаючи на те, що в КНР здійснюють клінічні випробування лікарських засобів і розробляють понад 20 вакцин від COVID-19, ще немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів.

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Водночас, існують противірусні препарати і вакцини для захисту від грипу. Щорічна вакцинація є доведеним ефективним засобом попередження грипу і його ускладнень.



Вакцина проти грипу неефективна проти коронавірусу SARS-CoV-2.



Пам’ятайте! Звичайне миття рук захищає не лише від нової коронавірусної інфекції COVID-19, а й від інших небезпечних захворювань.

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