У Китаї виявили понад 43 тис. безсимптомних носіїв коронавірусу, які не були включені в офіційну статистику, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на закриті дані уряду.

Згідно з новою інформацією, в кінці лютого в країні виявили понад 43 тисяч громадян - безсимптомних носіїв SARS-CoV-2. Вони були поміщені в карантин і взяті під медичний нагляд, однак їх не врахували в офіційному списку інфікованих, який на той момент досягав близько 80 тисяч осіб.

За версією видання, таким чином кількість хворих в Китаї може виявитися на третину вищою за урядові дані і досягати 125 тисяч.

Зараз вчені не з'ясували роль безсимптомних носіїв у передачі вірусу, однак Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує класифікувати всіх людей, у яких був виявлений позитивний результат на коронавірус, як підтверджені випадки зараження COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Китаї діагностували 46 нових випадків зараження коронавірусом всередині країни, 45 хворих прибули з-за кордону, - Держкомздоров’я КНР

Китай займає перше місце за кількістю заражених коронавірусом (81,3 тис.), проте за кількістю смертей країну обігнала Італія - ​​там загинули майже 5 тис. громадян, водночас як у Китаї - 3,1 тис. З середини лютого, після жорстких заходів, вжитих урядом, в країні припинилося експоненціальне зростання кількості заражень.

За даними на 22 березня, загальна кількість інфікованих SARS-CoV-2 в світі перевищила 307 тис. осіб. 13 тис.померли, понад 92,3 тис. вилікувалися. Спалах хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу, вперше була зафіксований в кінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Крім Китаю, хворих виявили в 167 країнах світу.