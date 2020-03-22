Це не буде майданчиком для прямого діалогу з представниками "Л/ДНР", - Кулеба про "консультативну раду" з ОРДЛО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Документ, який з’явився в ЗМІ, є проєктом документу, його ще остаточно не схвалено, у ньому йдеться про створення громадської ради. Тобто громадська рада - це представники не органів влади, а представники суспільства, тієї частини України, до якої ми з вами належимо, зможуть поговорити з представниками суспільства, не з представниками незаконних "ДНР" чи "ЛНР" і їхніми представниками умовної "влади", а з представниками людей, які живуть на окупованих територіях", - сказав Кулеба.

"Жодним чином це не впливає на структуру ТКГ, яка називається тристоронньою, бо там є Росія, Україна, а між ними є ОБСЄ. І це фундаментальний принцип. Я з чого почав, хочу тим же ж і завершити: модель принципова залишається тією ж самою. Тобто є держава-агресор - Російська Федерація, є жертва агресії - Україна, є ОБСЄ в ТКГ між ними. І є Франція та Німеччина у "нормандському форматі" між ними", -додав голова МЗС.

Він також наголосив, що в цій групі, яка зараз, за його словами, ще тільки обговорюється, "за столом сидітимуть з одного боку представники українського суспільства, а з іншого - представники теж українського суспільства, частина якого зараз перебуває під російською окупацією".

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"Там не сидітимуть, як ось ці, 10 на 10, там не сидітимуть представники "ЛНР" та "ДНР", так званих "офіційних органів", які насправді не є офіційними, тому за стіл не сідають. Це не майданчик для прямого діалогу між українською легітимною владою і нелегітимною "владою" "ЛНР" та "ДНР". Це принциповий момент", – зауважив міністр.

Кулеба також звернув увагу, що до роботи цієї ради планують залучити також вимушених переселенців із окупованих територій, але не уточнив, чи їх планують вводити до десятки представників вільної частини України, чи до десятки представників окупованих територій.

"Давайте дочекаємося, побачимо остаточний список тих, хто братиме участь у цьому громадському, наголошую, обговоренні з українського боку, тоді ми зможемо зрозуміти, хто входить до його складу", – сказав глава МЗС.

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Нагадуємо, 11 березня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено на зустріч 25 березня підписати рішення про створення так званої консультативної ради. Офіційно документи зустрічі не було оприлюднено. В опублікованому ЗМІ документі йдеться про те, що в згаданій консультативній раді мають вести переговори повноважні представники України, з одного боку, і її окремих районів у Донецькій і Луганській областях, з іншого, а Росія стає лише спостерігачем разом із Німеччиною, Францією та ОБСЄ.