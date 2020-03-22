COVID-19: Сьогодні до України літаком доставлять два види тестів - для ПЛР і експрес-тести, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, зазначається, що прибудуть обидва види тестів: тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) і тести експрес-діагностики.

Наголошується, що експрес-тести використовуватимуть бригади екстреної допомоги для "санітарного сортування", тобто в разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, у якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус.

Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання і вживати необхідних протиепідемічних заходів.

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"Зазначимо, що в разі, коли негативні обидва тести - і на грип, і експрес-тест на коронавірус, - то в умовах загальнонаціонального карантину людина однаково має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.

Також додамо, що в регіонах щодня лабораторії вже проводять тести ПЛР. Додатково до цих ПЛР-тестів цього тижня в Україні з'являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики. Це розширить кількість точок у країні для діагностики захворювань на коронавірус", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

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