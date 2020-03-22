З понеділка в Сумах зупиняється майже весь комунальний транспорт - виконуватимуться тільки спецрейси

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 22 березня, прийняв виконавчий комітет Сумської міської ради.

Згідно з повідомленням, рішення набуває чинності з моменту оприлюднення. Його вже розміщено на офіційному сайті міськради. Отже на території Сум робота міського автомобільного та електричного пасажирського транспорту комунального підприємства "Електроавтотранс" (крім маршрутів №57А "Баранівка - Центр", №64А "Добровільна - Центр" і №59А "Баси - Центр") припиняється з 00:01 23 березня до закінчення карантину на регулярних маршрутах міста.

Водночас комунальний транспорт буде направлятися для виконання спецрейсів із доставки працівників лікарень, великих бюджетоутворюючих підприємств і підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

Крім того, для обмеження перебування в місцях скупчення осіб похилого віку (найбільш схильних до інфікування COVID-19) з 23 березня скасовується перевезення пасажирів пільгових категорій у приватному пасажирському транспорті.

Читайте також: З 23 березня в Києві працюватимуть лише тимчасові маршрути громадського транспорту, - "Київпастранс". ПЕРЕЛІК