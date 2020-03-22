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22.03.20 18:36

Оприлюднено контактні номери, за якими можна замовити спецквитки для проїзду в громадському транспорті Києва. ПЕРЕЛІК

Департамент транспортної інфраструктури КМДА оприлюднив перелік і контактні номери уповноважених для видачі спецквитків для проїзду в громадському транспорті Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту.

Оприлюднено контактні номери, за якими можна замовити спецквитки для проїзду в громадському транспорті Києва 01

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Оприлюднено контактні номери, за якими можна замовити спецквитки для проїзду в громадському транспорті Києва 02

Нагадаємо, з понеділка, 23 березня, в Києві громадський наземний транспорт призупиняє перевезення пасажирів на період карантину. Працюватимуть тільки тимчасові маршрути лише для тих громадян, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Перевозитимуть медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітників стратегічних підприємств.

Пасажири будуть допускатися в транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

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