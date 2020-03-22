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22.03.20 18:44

Від початку доби ворог один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Від початку доби ворог один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, противник обстріляв позиції ОС неподалік Водяного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із мінометів калібру 82 мм, випустивши 5 мін.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. Сьогодні, 22 березня, унаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів позицій українських сил один військовослужбовець ОС зазнав поранення.

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