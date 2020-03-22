Від початку доби ворог один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, противник обстріляв позиції ОС неподалік Водяного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із мінометів калібру 82 мм, випустивши 5 мін.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. Сьогодні, 22 березня, унаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів позицій українських сил один військовослужбовець ОС зазнав поранення.

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