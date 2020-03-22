МЗС України засудило проведення "президентських виборів" в окупованій Абхазії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Україна не визнає жодних так званих виборів на окупованих територіях Грузії, оскільки вони проводяться під контролем країни-агресора, суперечать міжнародному праву і не мають жодних правових наслідків. Ці дії також спрямовані на подальше загострення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря.

Організація незаконних "виборів" на окупованих територіях є звичною практикою Російської Федерації у її спробах легітимізувати наслідки агресії проти суверенних держав. Чітка позиція міжнародної спільноти у відповідь на ці спроби свідчить про марність зусиль держави-агресора", - йдеться в заяві.

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У МЗС підкреслили, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.