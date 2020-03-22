Більше двох людей не збиратися, - в Німеччині посилили карантинні заходи

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Основний пункт: більше двох людей не збиратися. Виняток зроблено для членів сім'ї, а також людей, що живуть єдиним домашнім господарством. Нові правила діятимуть упродовж найближчих двох тижнів.

Контакти з іншими людьми необхідно обмежити до мінімуму. Для цього, зокрема, дотримуватися дистанції не менше 1,5 метра від найближчої людини в громадських місцях.

Всі гастрономічні підприємства мають бути закриті. Те саме стосується послуг у сфері особистої гігієни, зокрема перукарень та косметичних студій.

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Як і раніше дозволяються поїздки на роботу або для допомоги іншим людям. Індивідуальні заняття спортом і фізичні вправи на свіжому повітрі не забороняють.

Порушення обмежень щодо контактів будуть контролюватися адміністративними органами та поліцією. Порушення каратимуться штрафами аж до 25 тисяч євро.

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