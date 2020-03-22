Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, кіберспеціалісти встановили, що цей конфлікт насправді було зафіксовано значно раніше і жодним чином не пов'язаний із коронавірусом ("хоча і не прикрашає учасників ситуації").

"Зазначимо, що першоджерелами розміщення цього відео стали "боти", зокрема і проросійського спрямування. Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських і проросійських ресурсах. Аномальне "вірусне" поширення матеріалу вказує на залучення "ботоферм" для дестабілізації ситуації.

Тому ще раз закликаємо і ЗМІ, і громадян ретельно ставитися до перевірки інформації і користуватися офіційними джерелами. Пам'ятайте: такі публікації спрямовано тільки на розхитування ситуації в нашій державі", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що співробітники СБУ здійснюють заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які свідомо поширюють неправдиву інформацію.

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Зазначимо, що цей фейк у своєму telegram-каналі згадав депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. "Добрі мешканці Львова побили і викинули з автобуса пасажира, який закашлявся. Львівський погром червня 1941 року в певних, дуже вузьких колах, прийнято списувати на боротьбу з радянською владою. Представлену, як відомо, на той час безпорадними жінками, дітьми та людьми похилого віку. Ну ок, немає вже давно жодної радянської влади, на неї не спихнеш. Самі побили і викинули з автобуса. Мине днів 10, тести покажуть реальну картину із захворюваністю, і що тоді? Вбивати за кашель будуть?" - написав він.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ вже виявила 6 осіб, які поширювали фейки про коронавірус. Спільно з Нацполіцією щодо зазначених осіб вжито заходів адміністративного впливу. Крім цього, встановлено, що один із таких "кіберактивістів" отримував завдання з країни-агресора, спрямовані на дестабілізацію ситуації через поширення фейків про COVID-19.