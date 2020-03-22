В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - ЦГЗ МОЗ (оновлено)

Про це ввечері 22 березня в ефірі одного з телеканалів заявив голова Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Наразі у нас є 645 підозр і 63 підтверджені випадки", - сказав чиновник. Кузін додав, що за 22 березня медики отримали 114 підозр на коронавірус.

"Це ті випадки, які потенційно можна кваліфікувати, як інфікування новим коронавірусом. І зараз щодо кожного такого випадку відбувається не лише епідемічне розслідування, а й надання медичної допомоги", - пояснив він, що значить підозра.

Дивіться також: "Вибору у нас немає", - Шмигаль закликав українців уникати посиденьок із друзями, а підприємців - припиняти бізнес. ВIДЕО

Прессекретар ЦГЗ Валерія Сало в коментарі hromadske розповіла, що 14 випадків інфікування виявили в Києві, 1 у Львові та 1 у Київській області.

Як повідомив в.о. директора Київського міського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак, із 14 нових випадків у Києві - більшість на самоізоляції і почуваються нормально. Всі вони повернулися з подорожей до Іспанії, Німеччини, Швеції і Об'єднаних Арабських Еміратів. Ще 3 відпочивали на курорті Куршавель у Франції.

Крім того, в ЦГЗ заявили, що досі чекають результатів тестів народного депутата Сергія Вельможного та його сина.

Дивіться також: Як живе Київ на карантині. ВIДЕО