ВР не представлена в Координаційній раді з протидії поширенню коронавірусу, - Разумков

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в неділю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація наступна. Координаційну раду було створено президентом. Якщо я не помиляюся, це було 16 березня, указ 88. Там - президент, Раду національної безпеки й оборони представляє секретар, представники офісу президента, уряд, прем'єр-міністр, представники деяких інших установ. Наразі представників Верховної Ради там немає, їх не включили в роботу цієї Координаційної ради", - сказав Разумков.

Водночас він підкреслив, що Рада чекає від Координаційної ради законопроєктів, готова буде над ними працювати і розглянути в найкоротший термін.

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Разумков нагадав, що парламент готується до позачергового пленарного засідання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу COVID-19 і очолив її. У її складі також немає глави Служби безпеки України Івана Баканова.