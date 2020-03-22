Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.03.20 22:39

Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сторони обговорили фінансово-економічну ситуацію в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку МВФ у час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна усвідомлює, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних із нею обмежень на економіку й добробут громадян", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Україна розраховує на фінансування МВФ за програмами боротьби з коронавірусом, - Смолій

Сторони також домовилися координувати спільні дії з розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їхнього обсягу.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100