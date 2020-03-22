Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сторони обговорили фінансово-економічну ситуацію в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку МВФ у час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна усвідомлює, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних із нею обмежень на економіку й добробут громадян", - наголосив Зеленський.

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Сторони також домовилися координувати спільні дії з розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їхнього обсягу.