Солідарність молодих і старих, а також між країнами може зупинити коронавірус, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус

За даними ВООЗ, інтенсивність поширення вірусу значно зросла, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Якщо перші 100 тисяч випадків смертельної хвороби фіксували протягом трьох місяців, то останні сто тисяч осіб захворіли за 12 днів.

Як повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус, у молоді немає імунітету до хвороби. Люди похилого віку хворіють на коронавірус більше, але інформація з багатьох країн засвідчує, що значна частина пацієнтів, які потребують госпіталізації, - люди віком до 50 років, сказав він.

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"Сьогодні я хочу звернутися до молодих людей: ви не непереможні. Цей вірус може покласти вас до лікарні на тижні або навіть убити. Навіть якщо ви не захворієте, ваш вибір щодо того, куди піти, може бути питанням життя і смерті для іншого", - заявив гендиректор ВООЗ.

Солідарність - це головне, щоб перемогти COVID-19, додав Гебреєсус. За його словами, солідарність між молодими і старими, а також між країнами може перервати ланцюги поширення і зупинити вірус.

Втім, це вимагає надзвичайних зусиль, координації, відданості і непохитної політичної волі, додав глава ВООЗ.

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