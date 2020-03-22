Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.03.20 23:15

В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ

За даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків.

В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Випадки коронавірусної хвороби виявлено:

Читайте також: В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - ЦГЗ МОЗ (оновлено)

В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100