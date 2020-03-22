В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Випадки коронавірусної хвороби виявлено:
- у Дніпропетровській області - 2;
- у Донецькій області - 1;
- у Житомирській області - 2 (1 летальний);
- у Івано-Франківській області - 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
- у Києві - 29 (із них 20 виявлено за останню добу);
- у Київській області - 5, з яких 1 за останню добу;
- у Львівській області - 2, з яких 1 за останню добу;
- у Тернопільській області - 1;
- у Чернівецькій області - 25 (1 летальний);
- у Черкаській - 1 підтверджений за останню добу.