Найближчими днями ВР зможе передати близько 25 автомобілів лікарням Києва, - Разумков

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні у мене була розмова з усіма керівниками комітетів, з апаратом Верховної Ради України, і я думаю, що найближчими днями Верховна Рада України зможе передати близько 25 автомобілів лікарням Києва", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в неділю.

Він наголосив, що всі в парламенті розуміють, що сьогодні профільним лікарням, які ведуть боротьбу з коронавірусом машини набагато потрібніші, ніж Раді.

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Нагадаємо, Верховна Рада передала Олександрівській та Київській міській дитячій інфекційній лікарні чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.