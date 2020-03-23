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23.03.20 08:09

У Шахова заявили, що у нардепів і співробітників офісу, які контактували з ним, коронавірусу не виявлено

У всіх народних депутатів із "команди Шахова", а також працівників офісу коронавірусу не виявлено.

У Шахова заявили, що у нардепів і співробітників офісу, які контактували з ним, коронавірусу не виявлено

Про це повідомляє Telegram-канал Коронований Шахов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до публікації, тести проводилися з 18 по 20 березня і показали негативний результат.

"У Сергія Вельможного симптоми, схожі на вірус COVID-19. Наразі він госпіталізований разом із сином. Проводяться додаткові обстеження і повторні тести. Сергій Шахов перебуває на госпіталізації в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні. Його стан задовільний", - йдеться в публікації.

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У Шахова заявили, що у нардепів і співробітників офісу, які контактували з ним, коронавірусу не виявлено 01

Нагадаємо, 18 березня у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з-за кордону, підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.

Читайте: У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов

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