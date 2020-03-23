Спав у куртці через холод у боксі, більшість ліків купував сам, але безмежно вдячний медперсоналу, - українець, який перехворів коронавірусом, розповів, як його лікували

Про це Олександр розповів ВВС News Україна, передає Цензор.НЕТ.

Свою лютневу подорож до Італії Олександр із дружиною планували задовго до спалаху коронавірусу. 21 лютого полетіли з румунської Сучави до Бергамо. Вже чули про перші спалахи хвороби, але подорож не скасували. Були в Бергамо, Комо та Мілані.

У Мілані, за його словами, було відносно спокійно, але подружжя посилило заходи безпеки - намагалися уникати скупчень людей, просто гуляли вдвох.

"Так і провели весь відпочинок. Знаєте, в Мілані відчувались такі панічні настрої, бо отам багато туристів. Відчувалося, що там люди вже занепокоєні. Та коли ми повернулись в останній день у Бергамо, нас зустрів абсолютний тотальний пофігізм. Люди не усвідомлювали небезпеки", - заявив чоловік.

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Олександр згадує, що в аеропорту люди покашлювали, дехто вже був у масках. Але найбільше його вразив аеропорт у Сучаві, де пасажирів надовго залишили в одному приміщенні.

Подружжю багато разів перевіряли температуру, все було в межах норми.

Після повернення вирішили кілька днів побути вдома, не йти на роботу. І вже 28 лютого в чоловіка почала підвищуватися температура: "Спершу відчув слабкість. Поміряв температуру - 37,1. В обід - 37,4. Слабкість залишалася. Я подумав, що це акліматизація. Під вечір ситуація погіршилася - температура піднялася до 37,9. Спробував випити парацетамол. Вже прийшло розуміння, що якась небезпека є".

29 лютого, коли температура ще зросла, Олександр подзвонив сімейному лікарю, попередив, що був у Італії.

"Що далі робити? Телефонуємо "103". Через пів години вже була машина швидкої. Всі - в захисному одязі. Мене госпіталізували. Помістили в інфекційне відділення. Взяли мазки на аналізи. Третього березня у мене день народження. Я цей день ніколи не забуду. Дуже дивний. І дивний він видався різноманітними емоціями. Від дуже яскравих і приємних до дуже негативних", - розповів чоловік.

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Цього дня прийшли результати аналізів із Києва, які тоді робили тільки в столиці.

"Коли тобі кажуть: в тебе - вірус… Ти не розумієш, що далі. Зрозуміло, що далі щось буде. Але як воно буде? Я знав, що щось почнеться, але що саме не уявляв. Не було страшно. Лише нерозуміння. Нерозуміння того, що взагалі відбувається. Страшно, що я один із тих, кому не пощастило. Чомусь я перший", - заявив Олександр.

А ще той день запам'ятався Олександру переживаннями через дружину, яку лікарі залишили вдома. Він відразу наполягав, щоб дружину перевірили. Однак лікарі відмовили, відрадили інструкцією. Увечері до неї приїхали "активісти".

"Люди дуже перелякалися. Тому що майже всі, хто був… назвемо це бунтом, були впевнені, що вона також є носієм збудника. І вони дуже переживали за свою безпеку. З одного боку, я їх розумію. Емоції людей на той момент. Коли ви розумієте, що небезпека не десь в Китаї або в Італії, а тут - біля ваших дверей. І ,інстинктивно, ви хочете цю небезпеку знищити. Я це розумію. Тому зла на людей я не тримаю. Я десятки разів моделював цю ситуацію, ставив себе на місце цих людей. І з мого боку це виглядає так: є, все-таки є компетентні люди, які мали б пояснити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ці компетентні люди в той момент там були. Вони пояснювали: доки в людини немає симптомів, доти її не можна вважати захворілою. Що потрібно взяти мазки. І якщо підтвердиться позитивний результат, то тоді варто госпіталізувати. ЦЕ було правильно по всіх нормах, по всіх протоколах медичних, по всіх нормах. Та під натиском і впливом паніки люди домоглись свого - дружину мою таки госпіталізували", - констатував Олександр.

Він розповів, що лікування йде симптоматично. Олександр згадує, що в лікарні читав усе про коронавірус: "А ще - читав коментарі наших осіб, відповідальних за медицину. Усі звітували, що у нас абсолютно все готово".

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"Якщо 29 лютого, коли мене госпіталізували, то в мене була просто температура і першіння в горлі, то коли в мене вже був результат мого тесту - 3 березня - в мене вже тоді була пневмонія. І мій стан погіршився", - каже він і зізнається, що його самого поклали в не дуже підготовлене місце.

"Я спав у куртці. Я думав, що це тимчасово! Я не уявляв, що в таких умовах можна довгий час провести! Я казав лікарям: "Давайте щось робити!" Мені відповіли: "Попросіть, щоб хтось приніс вам обігрівач". А я дивлюся - в боксі самому тільки дві розетки, куди можна вмикати цей обігрівач, і вони поплавлені. ... Видно, що туди вже включали обігрівачі і ті розетки поплавлені не просто так. На наступний день викликали електрика. Він щось покрутив і сказав, що все безпечно. За власні кошти мені батько купив не потужний, на 800 Ват, обігрівач", -повідомив він.

Але, визнає Олександр, поступово умови його перебування в лікарні покращилися: "Треба було кричати, треба було говорити, треба було постійно пресувати - і ці питання поступово вирішувалися. Люди з розумінням підходили, за що я дуже вдячний. Але, насправді, із самого початку там нічого не було готово для прийому".

Харчування було більш-менш: "Скажімо так, гастрономічну насолоду ви там не отримаєте, але не будете голодні. Один раз на день мені мої рідні приносили їжу домашню. Одним словом, з харчуванням було нормально".

Чоловік розповідає, що дуже переживав за своїх батьків і постійно стежив за новинами. Зізнається, що найбільше мріяв про душ, можливості помитися в лікарні не було.

"70% всіх медикаментів ми купували за власні кошти. Ситуація покращилася десь за тиждень мого перебування. Поступово ліками забезпечувала клініка. До кінця ми просто купували якісь дрібниці… Знаєте, я безмежно вдячним лікарям і всьому медперсоналу. За їхню роботу і турботу. За те, що вони робили щодня", - наголосив Олександр.

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"Зараз, коли мене виписали і я потрапив додому… Чесно скажу, я зустрів лише одну сусідку, яка щиро вибачилась. Хоча на відео я її навіть не бачив. Мені було приємно. Та не переді мною треба вибачатися. Все-таки основний удар отримала дружина. Дуже неприємно було спостерігати, як її виводять… Просто як якогось злодія. Просто неприємно. Так, щоб хтось до нас зайшов, - такого не було. Можливо, люди побоюються. Думають, що ми можемо небезпеку складати для них…. Хто нас дійсно підтримує - це родичі і друзі…Бути першим - завжди страшно. Але я радий, що вже все позаду", - резюмував чоловік.

Нагадаємо, 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Діагноз підтвердився у жителя Чернівецької області. Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебував під постійним наглядом медиків.

Того ж дня кілька десятків містян зібралися біля будинку хворого на коронавірус українця і вимагали, щоб його дружина, у якої немає симптомів захворювання, лягла в лікарню. У підсумку жінку забрала швидка.

16 березня повідомили про одужання чоловіка. 18 березня медики отримали другий негативний результат обстеження дружини пацієнта з першим підтвердженим випадком інфікування коронавірусом у Чернівцях. Пацієнтка вийшла з ізоляції.