Україна потрапила до списку найбільш вразливих для коронавірусу країн, - GHS Index. ІНФОГРАФІКА

Звіт за підсумками дослідження опубліковано на офіційному сайті "Ініціативи щодо ядерної загрози" (Nuclear Threat Initiative, NTI) 13 березня, інформує Цензор.НЕТ.

За висновками вчених за 2019 рік, світ загалом не готовий до епідемій і пандемій. Вони проаналізували дані щодо 195 країн.

Краще за інших підготовлені США (83,5 бала), Велика Британія (77,9), Нідерланди (75,6), Австралія (75,5) і Канада (75,3).

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Україна розташовується на 94 позиції (38 балів зі 100), між Зімбабве та Сенегалом.

Тепер Україна увійшла до списку держав з найбільшою мірою вразливості до коронавірусної пандемії. Для цього списку були обрані країни, чий індекс нижче 33, а кількість осіб що подорожують щорічно, перевищує 1 мільйон. До того ж Україна в цьому списку третя після Венесуели та Пакистану.