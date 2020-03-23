Літак з партією тестів для виявлення COVID-19 приземлився в Україні, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Після завершення дезінфекційних заходів санітарними службами літак почнуть розвантажувати.
"Закупівля медичних засобів у Китаї відбулася на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та представників великого бізнесу. Процес доставки координували народні депутати від партії "Слуга Народу" та урядовці. Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів" , - повідомляють у пресслужбі.
Зазначається, що військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.
Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже в понеділок буде передано до лабораторій у кожен регіон України.
Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби та інших.
Експрес-тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.
Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.