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23.03.20 07:43

Літак з партією тестів для виявлення COVID-19 приземлився в Україні, - ОП. ФОТО

Літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" (Київ) із ​​китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Після завершення дезінфекційних заходів санітарними службами літак почнуть розвантажувати.

"Закупівля медичних засобів у Китаї відбулася на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та представників великого бізнесу. Процес доставки координували народні депутати від партії "Слуга Народу" та урядовці. Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів" , - повідомляють у пресслужбі.

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Літак з партією тестів для виявлення COVID-19 приземлився в Україні, - ОП 01
Літак з партією тестів для виявлення COVID-19 приземлився в Україні, - ОП 02
Фото: president.gov.ua

Зазначається, що військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.

Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже в понеділок буде передано до лабораторій у кожен регіон України.

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Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби та інших.

Експрес-тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.

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