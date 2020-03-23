Ворог за добу тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- неподалік Водяного - з 82-мм мінометів - 5 мін;
- поблизу Павлополя - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.
"Підрозділи Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
Учора, 22 березня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.