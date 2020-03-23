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23.03.20 07:35

Ворог за добу тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

22 березня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Водяного - з 82-мм мінометів - 5 мін;
- поблизу Павлополя - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

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"Підрозділи Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Учора, 22 березня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

Ворог за добу тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

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