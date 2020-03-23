Аваков пропонує вжити екстраординарних заходів через наближення економічної кризи. Серед них - збільшення дефіциту держбюджету щонайменше на 200 млрд

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на понеділок.

"Ні, я не комуніст, не фантазер - і реально розумію, що у держави і зараз бюджет тріщить по швах - грошей немає, а на тлі світової економічної кризи, що насувається, і зовсім труднощі катастрофічні ... Доведеться на кілька місяців піти на екстраординарні кроки. Макрофінансові та економічні", - написав він.

Серед екстраординарних кроків міністр назвав такі:

1. Верховній Раді негайно - переглянути Державний бюджет: створити спеціальний стабілізаційний фонд, з якого профінансувати антикризові заходи.

2. Збільшити дефіцит держбюджету - суттєво, треба вважати, але, як мені здається, мільярдів на 200 щонайменше. Не соромлячись! - такий виклик часу. Мені шкода, але доведеться.

3. Провести секвестр бюджету - скоротивши витрати на некритичні на нинійшній час вкладення та інвестиції. Не допускаючи збитків за лінією оборони і безпеки. Мені шкода, але доведеться.

4. Обов'язково укласти угоду з МВФ, заручившись підтримкою в антикризових заходах і отримавши фінансування за програмами допомоги, в тому числі за програмою підтримки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

5. Негайно, в найкоротші терміни, провести реструктуризацію зовнішніх боргів України, істотно скоротивши навантаження з виплат відсотків і основного боргу в найближчі роки.

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6. Жорстко припиняти спекуляції на валютному ринку і виведення антикризової гривневої маси на валютний ринок, застосовуючи законодавчі і зв'язні механізми.

7. В жодному разі не згортати великі інвестиційні проєкти по країні - відразу після закінчення карантину - і відновити відразу після закінчення карантину ті проєкти, які дають мультиплікатор для всієї економіки - дороги, іпотека, металургія, енергетика, машинобудування.

8. Ухвалити спеціальну програму доступних кредитних ресурсів для бізнесу - від малого до великого - за низькими ставками 5-7% річних через рефінансування комерційних банків з боку Національного банку України.

9. Передбачити спеціальні заходи щодо встановлення паритету в зовнішньоторговельному балансі, стимулюючи імпортозаміщення.

Аваков зазначив, що описані кроки, це лише ключові принципи і необхідні заходи, які, на його думку, потрібно вживати, з компетентним глибоким аналізом, корекцією і комплексом інших дій.

"Без цих та інших екстраординарних заходів - нам буде жахливо складно! Людям буде дуже складно! І тому - треба діяти - захищаючи людей, балансуючи економіку - в умовах, яких ще не було. Діяти рішуче, швидко і чітко.

Пандемія накочує на Україну, у нас ще є кілька днів, але дуже скоро всі сили держави будуть зосереджені на медичних проблемах, боротьбі за життя людей, порядку і системі життєзабезпечення кожного українця в цей непростий період.

Тому саме час вирішити кілька ключових структурних питань і чесно говорити про це із суспільством. Чому і написав - важливо, щоб кожен з Вас знав, що готується і обговорюється. І в який всі ми опинилися непростій ситуації", - резюмував глава МВС.









