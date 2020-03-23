СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 14,7 тисячі, інфіковано - 339 259 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії - 5476 осіб. При цьому кількість заражених сягнула 59 138 осіб. У Китаї померли 3153 людини протягом усього часу епідемії, кількість заражених - 81 439 осіб.

Загалом у світі зараз налічується 339 259 інфікованих. Зі свого боку одужали 98 834 особи.

Третя за чисельністю країна за кількістю хворих - США, тут заразилися вже 35 206 осіб. Далі - Іспанія (28 768, померли - 1772), Німеччина (24 873, померли - 94) та Іран (21 638, померли - 1685).

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За даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків.