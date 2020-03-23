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23.03.20 08:01

СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 14,7 тисячі, інфіковано - 339 259 осіб

Станом на ранок понеділка, 23 березня, кількість летальних випадків внаслідок коронавірусу сягнула 14 706 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії - 5476 осіб. При цьому кількість заражених сягнула 59 138 осіб. У Китаї померли 3153 людини протягом усього часу епідемії, кількість заражених - 81 439 осіб.

Загалом у світі зараз налічується 339 259 інфікованих. Зі свого боку одужали 98 834 особи.

Третя за чисельністю країна за кількістю хворих - США, тут заразилися вже 35 206 осіб. Далі - Іспанія (28 768, померли - 1772), Німеччина (24 873, померли - 94) та Іран (21 638, померли - 1685).

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За даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків.

СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 14,7 тисячі, інфіковано - 339 259 осіб 01

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