Окремі категорії пасажирів зі спецперепусткою оплачуватимуть проїзд як зазвичай, - заступник голови КМДА Поворозник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

"Задля запобігання будь-яким маніпуляціям повідомляю, що проїзд у громадському транспорті, що перевозитиме тільки окремі категорії пасажирів, здійснюватиметься не безкоштовно. Тобто, пасажири зі спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card", - написав він.



Поворозник закликав киян, які не працюють у галузях, що забезпечують життєдіяльність країни та міста, і які не матимуть спецквитків, не "брати штурмом" автобуси, тролейбуси чи трамваї.

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"Залишайтеся вдома! Якщо є критична необхідність виїхати в місто, скористайтеся приватним транспортом, таксі чи транспортом підприємств, на яких ви працюєте. Громадський транспорт на період запроваджених обмежень, перевозитиме винятково людей, які працюють, аби забезпечити життєдіяльність міста", - додав Поворозник.

Як повідомлялося, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці буде перевозити лише співробітників підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя міста та країни.

Крім того, пасажирам буде необхідний спеціальний квиток, який вони мають отримати в установі, підприємстві або організації, де працюють.