До кінця дня тести на коронавірус будуть у всіх областях України, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МВС Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на понеділок.

"Під ранок Нацгвардія в супроводі медиків почне доставку тест-систем на коронавірус, які надійшли, в області (авіацією і спецавтомобілями). До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни", - написав він.

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Як повідомлялося раніше, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАНУ) розробив тест-систему для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.



