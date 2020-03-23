Військовослужбовці в Києві забезпечені перепустками на транспорт, - Міноборони

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Під час карантину буде забезпечена безперебійна життєдіяльність військових частин, установ і військових навчальних закладів, дислокованих у столичному гарнізоні.

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"Визначену кількість спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті вже отримано для військовослужбовців та цивільного персоналу Міноборони і Генштабу", - зазначили в пресслужбі.

Військові частини, установи та військові навчальні заклади гарнізону міста Києва отримуватимуть зазначені перепустки за заявками командирів і начальників на визначений для виконання завдань особовий склад.