Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МВС Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на понеділок.

"Будьмо чесними - більшість людей в Україні живуть, не маючи суттєвих фінансових накопичень - багато сімей живуть, що називається, від зарплати до зарплати. А в нас коронавірус і карантин. Багато підприємств зупиняються, карантинні заходи змушують закриватися примусово багато маленьких компаній і бізнесів.

Мине місяць і в людей може банально не вистачати коштів, щоб утримувати себе, сім'ю - купити їжу і ліки. Для багатьох це проблема і страх №1 зараз. Це - на жаль факт, який не можна не враховувати", - написав він.

За словами Авакова, в уряді, разом з Прем'єром і Президентом, активно обговорюється ця проблема: "Переконаний, буде швидке рішення".

"Ні, не так, як за комунізму - кожному за потребами.., ми, на жаль, занадто бідні як країна для цього, але без засобів для існування не має залишитися в цей кризовий час жодна людина!" - написав він.

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Аваков нагадав про президентську пропозицію доплати 1000 грн пенсіонерам та повідомив, що також розробляються й інші заходи.

Глава МВС назвав свої пропозиції:

Захід №1. Мають бути введені спеціальні виплати з державного бюджету - як кризове забезпечення з вимушеного безробіття. Для тих, хто в період карантину залишився без засобів до існування, має бути розроблений механізм доступної, простої допомоги - без черг у соцзабезах і бюрократії.

"Скільки? Не знаю, не впевнений - потрібно прорахувати з можливостей бюджету і продумати весь ланцюжок наслідків. Але, беручи до уваги пільги на комуналку під час карантину та інші заходи, про які скажу далі, - вважаю, що державна допомога на продукти і ліки - як допомога з вимушеного безробіття, на час карантину, має становити близько 2500-3000 грн на місяць", - зазначив він.

Захід №2. На час карантину передбачити пільги щодо низки комунальних платежів до 50-75%.

Захід № 3. На державному рівні на час карантину зупинити нарахування процентних ставок за категоріями кредитів для приватних осіб - домовившись з банками-кредиторами в межах механізму можливого компенсаторного регулювання фіскального навантаження. Зупинити виконавчі провадження щодо вилучення боргів і майна у приватних осіб на час дії карантину.

Захід №4. На державних підприємствах і держслужбі, підприємствах бюджетного фінансування заборонити звільнення працівників або відправляти їх у неоплачувані відпустки. Компенсації втрат і витрат на цих підприємствах відрегулювати в міжбюджетних та господарських відносинах - не перекладаючи це на людей. Звернутися до підприємств інших форм власності - за можливості (зрозуміло, що маленькі не зможуть) - дотримуватися подібних дій.



