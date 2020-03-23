Коронавірус на Черкащині: стан першого зараженого задовільний, сім'я пацієнта під наглядом медиків

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо перший лабораторно підтверджений випадок інфікування COVID-2019 і на Черкащині. Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно з відпрацьованим алгоритмом МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнаннням. Сім'я пацієнта також під наглядом медиків", - написав він.

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Також Боднар зазначив, що в області діє оперативний штаб. Всі профільні служби працюють в режимі 24/7.

" Вкотре наголошуємо, дотримуйтесь карантину, простих правил гігієни та зберігайте спокій! На цю хвилину маємо цифру 1, як вона змінюватиметься - залежить від вас та вашої самодисципліни!", - додав глава ОДА.

Крім того він нагадав і про інформаційну гігієну, стежте за офіційним сайтом МОЗ:https://moz.gov.ua, або ж для зручності в офіційних Телеграм каналах: https://t.me/RomanBodnar і https://t.me/COVID19_Ukraine