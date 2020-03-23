НБУ має бути готовий до жорстких обмежень на валютному ринку і надання кредитної підтримки банкам, - Яценюк

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр Арсеній Яценюк.

"Національний банк повинен бути готовий до введення дуже жорстких обмежень, щоб не допустити валютних спекуляцій. Таке враження, що керівники Національного банку живуть десь на іншій планеті. Кажуть: "У нас все добре, у нас все чудово", - сказав він.

За словами Яценюка, в Україні дійсно є $25 млрд золотовалютних резервів, але водночас $80 млрд боргів.

Крім того, НБУ повинен бути готовий уже надавати кредитну підтримку банкам.

"Малий, середній і великий бізнес взяли кредити. Їх не буде чим віддавати. Тому уже зараз Національний банк повинен доручити комерційним банкам разом з їхніми клієнтами провести реструктуризацію кредитів, зменшити процентну ставку, відтермінувати ці виплати, і надати ліквідність для комерційних банків для того, щоби банківська система не рухнула", - пояснив Яценюк.

Він зазначив, що НБУ вистачає $25 млрд, щоб втримати валютну стабільність. Але треба не допустити валютних спекуляцій. Нацбанк повинен діяти жорстко і професійно.

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Яценюк також наголосив на необхідності створити стабілізаційний фонд, з якого спрямовувати видатки на медицину й соціальне забезпечення, поліцію та інфраструктуру.

Він наголосив на необхідності збільшити дефіцит державного бюджету. Він нагадав, що йому на посту прем’єр-міністра в часи кризи вдалося зменшити борги на $7 млрд: "Зараз їм (владі. – Ред.) це не вдасться".

За словами Яценюка, зараз "найкращий час для того, щоби уряд вже почав переговори по реструктуризації зовнішніх і внутрішніх боргів".

"Суперзавданням" він назвав збільшити обсяг програми з Міжнародним валютним фондом з $5,5 хоча б до $10 млрд.