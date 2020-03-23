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23.03.20 09:49

Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. ДОКУМЕНТ

31 січня і 8 лютого секретар РНБО Олексій Данілов попереджав і просив прем'єра Олексія Гончарука негайно заборонити експорт масок, рукавичок і засобів захисту. Уряд листи проігнорував.

Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці пише Ярослав Антоняк, коментуючи ситуацію з українським масками, проданими за кордон в час вірусної пандемії, і "безглуздими поясненнями" чиновників.

"У в ситуації, коли на ім’я прем’єр-міністра України ще 31 січня 2020 року, а потім 3 лютого, було скеровано листи з Ради національної безпеки і оборони України щодо обмеження експорту засобів індивідуального захисту, говорити про "законність" експорту масок 2 і 6 березня, є або ознакою обману, або ознакою тупості", - пише він.

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"Ті, хто усвідомлюють як працює державна машина, розуміють, що копія листа з РНБО вже 1 лютого 2020 року була і в державних митній, фіскальній та прикордонній службах, і в МВС, і в СБУ. І за наявності такого листа (навіть за відсутності якихось додаткових роз’яснювальних документів від Кабміну), ніхто просто так би не оформив експорт зазначеної продукції. А розпочате оформлення було б зупинено до отримання подальших роз’яснень та керівних вказівок. Отже, при оформленні експорту засобів індивідуального захисту мали місце або серйозне фінансове зацікавлення митної та контролюючих і наглядових служб, або вказівка з верхівки владної вертикалі, або і те, і інше", - припускає Антоняк.

"Прикро, що в цій ситуації належним чином не спрацювало і 4 управління ГУ БКОЗ СБУ, яке відповідає за боротьбу з корупцією на митниці. Адже одного дзвінка начальника цього управління Андрія Мединського до керівника Нової митниці Максима Нефьодова вистачило б для того, щоб зупинити дії, які становлять загрозу для національної безпеки. Адже саме в інтересах національної безпеки з’явилося попередження РНБО про необхідність зупинення експорту засобів індивідуального захисту.

В той самий час українська спецслужба під керівництвом друга Володимира Зеленського Івана Баканова розпочала безкомпромісну боротьбу з коронавірусом. Однак не шляхом запобігання вивезення за межі України засобів захисту від цього вірусу, а, УВАГА‼, розміщенням публікацій в соцмережах щодо необхідності утримання громадянами України від проведення та участі в масових заходах (особливо тих, що під Офісом Президента України)", - написав Антоняк.

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Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок 01
Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок 02
Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок 03
Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок 04
Зазначимо, в розпорядженні Обозревателя також є і другий лист від 8 лютого.

Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок 05

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Нагадаємо, що уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок і інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня.

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