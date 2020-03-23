"Під час епідемії людина, як на війні": Ємець пропонує ввести погодинну оплату праці лікарів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "112 Україна".

"Я в понеділок виношу на уряд не ту мізерну оплату... Я б під час епідемій зробив це погодинно (оплату праці. - Ред.). Тому потрібно зрозуміти, що під час епідемії людина, як на війні. Я думаю, цю постанову в уряді підтримають", - сказав Ємець.

Як приклад він навів роботу реаніматологів у центрі дитячої кардіології, де реаніматологи отримують погодинну оплату, але не можуть працювати більш ніж 12 годин поспіль.

"Якщо ми ухвалимо постанову і вона має вийти в середу, про погодинну зараз оплату, то це буде не просто стимул, а порятунок для тих людей, які попри небезпеку працюють і будуть", - сказав міністр.

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