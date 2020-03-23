Санітарний огляд, швидкий тест і 14 днів самоізоляції: МОЗ ухвалило постанову про правила для прибулих з-за кордону

Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, всі громадяни України, які прибули з-за кордону, мають ознайомитися з інформаційною угодою і суворо дотримуватися її умов, передає Цензор.НЕТ.

"Встановити, що інформаційна згода підписується у двох примірниках особами, які перетинають державний кордон України та щодо яких є підстави вважати, що вони були в контакті з особою, у якої встановлено діагноз (або підозра) коронавірусної хвороби COVID-19", - зазначено в постанові №2, підписаній заступником міністра охорони здоров'я, головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком.

У документі зазначається, що в кожного громадянина, який прибув з-за кордону на територію України, буде братися така інформаційна згода і вручатиметься пам'ятка про самоізоляцію та інформаційні матеріали про індивідуальні засоби профілактики.

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Документом пропонується організувати санітарний огляд громадянина, який прибув з-за кордону, і за необхідності провести швидкий тест на наявність коронавірусної інфекції.

Головним санітарним лікарем пропонується встановити санітарно-епідеміологічний контроль і проконтролювати медико-санітарний нагляд для осіб, які протягом 14 днів перебувають у самоізоляції.