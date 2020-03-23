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23.03.20 10:09

ОККО профінансує ще 20 000 перевезень лікарів під час карантину через сервіс Uber. Послуга доступна в 7 містах, - МОЗ. СПИСОК

В рамках ініціативи МОЗ України та Uber компанія OKKO профінансує додаткові 20000 перевезень лікарів під час карантину.

ОККО профінансує ще 20 000 перевезень лікарів під час карантину через сервіс Uber. Послуга доступна в 7 містах, - МОЗ. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

"Компанія ОККО підтримала ініціативу МОЗ та профінансує ще 20 тисяч перевезень через сервіс Uber до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні. Послуга буде доступною у семи містах присутності Uber в Україні: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці ", - сказано в повідомленні.

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Раніше МОЗ, органи місцевого самоврядування та компанія Uber домовилися про безкоштовні транспортні послуги з перевезення медичних працівників до робочих місць під час карантину. Домовленість передбачала здійснення 10000 перевезень.

"Міністерство охорони здоров'я вдячне за цю своєчасну і необхідну допомогу та закликає інші бізнеси виявити соціальну відповідальність та долучитися до ініціативи", - повідомили у відомстві.

ОККО профінансує ще 20 000 перевезень лікарів під час карантину через сервіс Uber. Послуга доступна в 7 містах, - МОЗ 01

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