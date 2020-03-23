Масова зупинка підприємств державою - самогубство економіки, - Милованов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексміністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Під час кризи економіка має працювати. Так, певні підприємства мають бути і вже зупинені для карантину і непоширення вірусу. Але масова зупинка підприємств державою - це самогубство для економіки. На підприємствах працюють люди, вони отримують зарплати, за які вони живуть. Підприємства платять податки і наповнюють бюджет, з яких платять пенсії і зарплати бюджетникам", - розповів він.

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"Існує багато варіантів, як працювати під час кризи. Дистанційна робота - це один. Але якщо повний перехід на дистанційну роботу неможливий, не потрібно закривати підприємство (як порадив Прем`єр-міністр). Можна перевести підприємства та організації на меншу потужність, щоб працювало значно менше робітників і були знижені ризики розповсюдження вірусу. Тоді підприємства не будуть повністю зупинятись, працівники будуть отримувати частину зарплати, будуть платитись певні податки. І найголовніше - таким підприємствам буде значно легше відновити роботу в повному обсязі після кризи, ніж тим які будуть повністю зупинені. А швидкість відновлення економіки буде нашим головним викликом після кризи", - резюмував Милованов.